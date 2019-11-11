2019-11-11T16:39:23+03:00
Общество

Школу для режиссеров открывают в Ставрополе

Занятия будут вести профессионалы бесплатно
Полина ШАПОШНИКОВА
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Школа кино открывается в Ставрополе в молодежном центре «Мир» и МБУК ЦДК «Октябрь».

Бесплатные занятия будет проводить киновед, член Союза журналистов России и Союза кинематографистов Российской Федерации Геннадий Хазанов и телеведущий и оператор Андрей Сляднев.

Желающие создавать качественный видео- и аудиоконтент будут подмастерьями у профессионалов. Учеников научат создавать сценарии и монтировать фильмы.

Записаться можно по телефонам: 24-29-14, 26-98-15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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