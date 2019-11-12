2019-11-12T09:40:57+03:00
Происшествия

В Ставрополе начаты поиски 16-летней девушки

Она вышла из дома утром 11 ноября в школу
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МВД РФ по СКФото: ГУ МВД РФ по СК
Изменить размер текста:

В Ставрополе ищут 16-летнюю Аурику Толстову. Девочка пропала 11 ноября. Вышла рано утром из дома на уроки, но до школы не дошла и до сих пор не вернулась. Ее мать обратилась в полицию. Сотрудники МВД организовали поисковые мероприятия, ориентировка с приметами девушки передана всем наружным нарядам полиции и оперативным сотрудникам, сообщает ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

Жителей Ставрополя, которые что-то знают о местонахождении Аурики, просят позвонить по телефонам: : 8 (8652) 30-48-09, 02 либо 102 (с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье человек погиб в огне
Предприимчивый ингуш хотел отделаться от ГИБДД фальшивой корочкой следователя
Машинки, сладости, наставления: мать искалеченной ингушской девочки показала подарки для Аиши
Бизнесмен из КБР задолжал почти 900 миллионов рублей налоговой
Годовалая малышка получила травмы, выпав из коляски в Чечне
На Ставрополье нашли водителя, который сбил пешехода и сбежал
С телевизором и кондиционером: уникальную остановку построили на Ставрополье
Школу для режиссеров открывают в Ставрополе
Экс-мэра Каспийска поместили под домашний арест
25 миллионов рублей выделил жителям Чечни на лечение в других регионах фонд Кадырова
В Ессентуках укрепляют берега Подкумка
В КЧР горят леса: введен режим противопожарной безопасности
Успехи ставропольской трансплантологии признаны на федеральном уровне
Название ставропольского поселка вошло в сотню самых смешных в стране
В Невинномысск завезли оленей
Ессентуки украсят «победные» цветы
В Пятигорске известный актер Максим Радугин принял ванну после Водяновой
«Путь к газопроводу лежит через уличный туалет»: Дагестанцы провели газовую трубу через отхожее место
«Ты призываешь убивать за обиду»: Дизайнер Лебедев обратился к Кадырову из-за его призыва наказывать за оскорбления
Стала известна вероятная причина пожара в дагестанской школе начальных классов
«Бросила голого малыша в сугроб»: Прокуратура Чечни заинтересовалась видеороликом с «закаливанием» ребенка