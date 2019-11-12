В Ставрополе начаты поиски 16-летней девушки

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-12T09:40:57+03:00

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В Ставрополе ищут 16-летнюю Аурику Толстову. Девочка пропала 11 ноября. Вышла рано утром из дома на уроки, но до школы не дошла и до сих пор не вернулась. Ее мать обратилась в полицию. Сотрудники МВД организовали поисковые мероприятия, ориентировка с приметами девушки передана всем наружным нарядам полиции и оперативным сотрудникам, сообщает ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

Жителей Ставрополя, которые что-то знают о местонахождении Аурики, просят позвонить по телефонам: : 8 (8652) 30-48-09, 02 либо 102 (с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU