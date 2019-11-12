Шантажировал интимом: иностранец хотел за откровенный ролик жительницы КЧР 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:30 2019-11-12T15:30:48+03:00

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Житель Туркменистана, вымогавший деньги у женщины шантажом и давший взятку должностному лицу, пойдет под суд в КЧР.

Иностранец успел покуролесить во время своего нахождения в чужой ему России. В июне 2019 года в соцсети он угрожал женщине, что распространит ее интимный видеоролик и вымогал за «молчание» 10 тысяч рублей.

В ходе расследования мужчина предложил оперуполномоченному полиции взятку, чтобы тот освободил его от ответственности. Уголовное дело готовится рассматривать

Черкесский городской суд , сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU