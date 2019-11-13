Красную икру на лавочке у дороги продают в Ставрополе
Жители жалуются на качество товара
Фото: соцсети
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Местные жители в Ставрополе недовольны качеством красной икры, которой торгует мужчина возле дороги на улице 50 лет ВЛКСМ. Они утверждают, что наткнулись на подделку «непонятного химического содержания». А на все претензии продавец только хвалится тем, что ведет свой бизнес уже второй год.
За баночку торговец просит 200 рублей.
Люди отметили, что таким товаром, в основном, интересуются неосведомленные пенсионерки.
Остальные пользователи соцсетей иронизируют: "Ну, конечно, это Гуччи! Становитесь на картонку и меряйте, а я пока шторку подержу".
ИСТОЧНИК KP.RU