2019-11-13T16:22:05+03:00
Происшествия

Зеленского разыскивают в Ставрополе

Ориентировки от волонтеров распространяются в соцсетях
Евгения СОКОРЕВА
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"Лиза Алерт""Лиза Алерт"
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Волонтеры движения "Лиза Алерт" объявили о начале поисков пропавшего без вести 33-летнего Дениса Зеленского. Житель города Ставрополь.

- Ушел из дома 5 ноября 2019 года и не вернулся, рассказывают волонтеры. - Был одет в черную куртку, черные спортивные брюки, черную вязаную шапку. Обут в синие кроссовки.

Приметы: 160 см, телосложение нормальное, голубые глаза, русые волосы, короткая стрижка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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