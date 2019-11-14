На Ставрополье мужчина устроил ДТП, заснув за рулем
Авария случилась в полдень
Фото: УИГБДД по СК
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Мужчина заснул за рулем в Труновском районе и получил переломы. 13 ноября днем на 245 километре автодороги «Ростов-на-Дону – Ставрополь» водитель грузовой «ГАЗели» съехал с проезжей части и врезался в дерево, растущее вдоль дороги.
35-летний водитель переломал челюсти и получил рваные раны конечностей. Он назвал причиной аварии свою усталость. Проводится проверка по факту ДТП, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU