2019-11-14T09:40:15+03:00
Происшествия

Грузовик столкнулся с легковой иномаркой на Ставрополье

Водитель "ДАФ" не выдержал безопасной дистанции
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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13 ноября в Минераловодском округе столкнулись грузовик с иномаркой.

На 322 километре автодороги «Кавказ» водитель грузовика «ДАФ» проезжал в зоне проведения ремонтных работ и не выдержал безопасную дистанцию до «Шевроле Ланос», двигающегося впереди. Автомобили столкнулись. Грузовик от удара съехал в кювет.

У 65-летнего водителя легковушки серьезные травмы, а 50-летний водитель грузовика не пострадал. Проводится проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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