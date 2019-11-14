Грузовик столкнулся с легковой иномаркой на Ставрополье
Водитель "ДАФ" не выдержал безопасной дистанции
Фото: УИГБДД по СК
Изменить размер текста:
13 ноября в Минераловодском округе столкнулись грузовик с иномаркой.
На 322 километре автодороги «Кавказ» водитель грузовика «ДАФ» проезжал в зоне проведения ремонтных работ и не выдержал безопасную дистанцию до «Шевроле Ланос», двигающегося впереди. Автомобили столкнулись. Грузовик от удара съехал в кювет.
У 65-летнего водителя легковушки серьезные травмы, а 50-летний водитель грузовика не пострадал. Проводится проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU