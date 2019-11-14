Грузовик столкнулся с легковой иномаркой на Ставрополье

14 Нояб. 09:40 2019-11-14T09:40:15+03:00

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13 ноября в Минераловодском округе столкнулись грузовик с иномаркой.

На 322 километре автодороги «Кавказ» водитель грузовика «ДАФ» проезжал в зоне проведения ремонтных работ и не выдержал безопасную дистанцию до «Шевроле Ланос», двигающегося впереди. Автомобили столкнулись. Грузовик от удара съехал в кювет.

У 65-летнего водителя легковушки серьезные травмы, а 50-летний водитель грузовика не пострадал. Проводится проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU