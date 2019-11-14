Сергей Лазарев отказался от концерта в Нальчике
Известный певец и участник Евровидения Сергей Лазарев должен был выступать в Нальчике. Однако артист отменил концерт в Кабардино-Балкарии. Такое решение обусловлено тем, что Лазарев не сможет показать в предложенном концертном зале шоу "N-tour". Об этом певец объявил в своих социальных сетях.
Правда, Лазарев нашел новое решение: он перенес выступление в Ессентуки, куда собрался перевести всех зрителей на микроавтобусах. Это вполне возможно, ведь расстояние между городами по дороге равно примерно ста километрам.
Лазарев - о концерте в КБР и Северной Осетии.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Кабардино-Балкария»