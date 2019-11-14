2019-11-14T11:46:02+03:00
Общество

Сергей Лазарев отказался от концерта в Нальчике

Но он нашел решение проблемы
Варвара АНТОНОВА
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Сергей Лазарев отказался от концерта в НальчикеСергей Лазарев отказался от концерта в НальчикеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Известный певец и участник Евровидения Сергей Лазарев должен был выступать в Нальчике. Однако артист отменил концерт в Кабардино-Балкарии. Такое решение обусловлено тем, что Лазарев не сможет показать в предложенном концертном зале шоу "N-tour". Об этом певец объявил в своих социальных сетях.

Правда, Лазарев нашел новое решение: он перенес выступление в Ессентуки, куда собрался перевести всех зрителей на микроавтобусах. Это вполне возможно, ведь расстояние между городами по дороге равно примерно ста километрам.

Лазарев - о концерте в КБР и Северной Осетии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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