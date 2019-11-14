Стало известно имя нового мэра Магаса
Накануне в ингушском городе Магас выбрали нового мэра. Депутаты городского совета проголосовали за Руслана Арсамакова. Ранее чиновник возглавлял городское предприятие «Электросети Магаса».
Как сообщили в пресс-службе мэрии, Арсамаков за короткие сроки сумел завоевать доверие и уважение коллектива. Он проявил себя как умный, целеустремлённый и честный руководитель.
Теперь у чиновника впереди есть пять лет, чтобы оправдать надежды жителей ингушской столицы.
До этого пост и.о. мэра в течение месяца занимал Магомет Марзиев. Он был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.
А предыдущий мэр ингушской столицы, Беслан Цечоев, покинул должность в связи с истечением срока полномочий.
ИСТОЧНИК KP.RU