2019-11-14T14:53:35+03:00
Общество

Стало известно имя нового мэра Магаса

Ранее чиновник возглавлял городские электросети
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба администрации города МагасФото: пресс-служба администрации города Магас
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Накануне в ингушском городе Магас выбрали нового мэра. Депутаты городского совета проголосовали за Руслана Арсамакова. Ранее чиновник возглавлял городское предприятие «Электросети Магаса».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Арсамаков за короткие сроки сумел завоевать доверие и уважение коллектива. Он проявил себя как умный, целеустремлённый и честный руководитель.

Теперь у чиновника впереди есть пять лет, чтобы оправдать надежды жителей ингушской столицы.

До этого пост и.о. мэра в течение месяца занимал Магомет Марзиев. Он был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

А предыдущий мэр ингушской столицы, Беслан Цечоев, покинул должность в связи с истечением срока полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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