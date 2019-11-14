Известная певица из Дагестана стала депутатом
Артисты нередко идут в политику после того, как поймут, что лучшие годы уже позади. Их успехи в прошлом можно оценить по тому, какой пост они займут в другой сфере. И теперь популярная в Дагестане певица Айшат Айсаева стала депутатом Кировского района Махачкалы.
Дагестанская певица на первой сессии Собрания депутатов. Видео: Instagram.
В четверг члену партии "Единая России" вручили депутатское удостоверение со значком. В этот же день для Айсаевой прошла первая сессия Собрания депутатов Кировского района Махачкалы. О том, как она закончилась, певица не говорит. Собирается ли она уходить из вокального творчества - тоже ничего не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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