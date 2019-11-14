2019-11-14T19:20:39+03:00
Политика

Известная певица из Дагестана стала депутатом

Девушка получила мандат в родной Махачкале
Варвара АНТОНОВА
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Известная певица из Дагестана стала депутатомИзвестная певица из Дагестана стала депутатомФото: СОЦСЕТИ
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Артисты нередко идут в политику после того, как поймут, что лучшие годы уже позади. Их успехи в прошлом можно оценить по тому, какой пост они займут в другой сфере. И теперь популярная в Дагестане певица Айшат Айсаева стала депутатом Кировского района Махачкалы.

Дагестанская певица на первой сессии Собрания депутатов. Видео: Instagram.

В четверг члену партии "Единая России" вручили депутатское удостоверение со значком. В этот же день для Айсаевой прошла первая сессия Собрания депутатов Кировского района Махачкалы. О том, как она закончилась, певица не говорит. Собирается ли она уходить из вокального творчества - тоже ничего не известно.

aishat_aisaevaaishat_aisaeva
"Единая Россия!": певица за партию с 2015 года, до широкой популярности
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ИСТОЧНИК KP.RU

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