В Росгвардии открыли новый тактико-огневой комплекс

14 Нояб. 21:53 2019-11-14T21:53:11+03:00

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На полигоне учебного центра Росгвардии "Комгарон" в Северной Осетии открыли новый тактико-огневой комплекс. В мероприятии участвовали командующий Северо-Кавказским округом Росгвардии, генерал-лейтенант Игорь Гетманов, его заместитель, генерал-майор полиции Абдулхаким Гаджиев и полковник Сергей Ляшов, командир владикавказского соединения Росгвардии полковник Александр Архипенко.

- Это значимый объект, который позволит спецподразделениям Росгвардии совершенствовать как тактические действия, так и огневую выучку. Мы должны быть всегда готовы встать на защиту наших граждан, - выступил с речью Игорь Гетманов.

Как отмечают в пресс-службе Росгвардии, открытый комплекс имеет большую площадь. Кроме этого, там есть хорошая инфраструктура и все нужные условия. Это позволит подразделениям Росгвардии максимально эффективно оттачивать навыки.

ИСТОЧНИК KP.RU