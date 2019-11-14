"Уже не Базуки": Алана Мамаева анонсировала ролик с операции по удалению "рук-базук" Кирилла Терешина
Автор проекта "Пластика" и жена футболиста Павла Мамаева - Алана анонсировала ролик с операции по удалению "рук-базук" Кирилла Терешина. Материал выйдет 18 ноября на YouTube-канале девушки. В нем Мамаева пообещала показать, что кроется в бицепсах "Синтолового качка".
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Напомним, с августа Терешин общается с девушкой по поводу удаления "рук-базук" на безвозмездной основе. Для этого Алана провела обследование физического и психического здоровья синтольщика. На операцию фрика приехала его мама.
Анонс ролика "Уже не Базуки". Видео: YouTube-канал "Пластика".
ИСТОЧНИК KP.RU
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