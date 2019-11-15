Названа вероятная кандидатура на пост министра спорта Ставрополья

15 Нояб. 10:22 2019-11-15T10:22:34+03:00

Им может стать директор нового спортучреждения

Изменить размер текста: A A

Директор одного из спортивных учреждений Ставрополя может стать новым министром спорта края, пишет NewsTracker.

Кандидатура Дмитрия Полянского, управляющего «Ставрополь Ареной», рассматривается в правительстве как наиболее вероятная.

Вчера стало известно об отставке министра спорта Романа Маркова. Это связано с уголовным делом, которое возбуждено против чиновника и связана с хищениями из бюджета при работе с госконтрактами.

ИСТОЧНИК KP.RU