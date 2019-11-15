Названа вероятная кандидатура на пост министра спорта Ставрополья
Им может стать директор нового спортучреждения
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Директор одного из спортивных учреждений Ставрополя может стать новым министром спорта края, пишет NewsTracker.
Кандидатура Дмитрия Полянского, управляющего «Ставрополь Ареной», рассматривается в правительстве как наиболее вероятная.
Вчера стало известно об отставке министра спорта Романа Маркова. Это связано с уголовным делом, которое возбуждено против чиновника и связана с хищениями из бюджета при работе с госконтрактами.
ИСТОЧНИК KP.RU