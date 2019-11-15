Видео с жутким танцем парня в Пятигорске заставило местных содрогнуться

15 Нояб. 11:28 2019-11-15T12:38:07+03:00

Горожане переживали за детей, которые вынуждены проходить в школу мимо такого

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В Пятигорске одиночный танец молодого человека рано утром напугал местных жителей. Неподалеку от школы рядом с частными домами парень во всем черном двигался более чем странно.

Все происходящее было снято очевидцами в 6:30 утра. Хаотичные подергивания впечатлили многих пользователей соцсетей, которые предположили «отходняк» у местного наркомана: «Жуткое зрелище».; «Обдолбанный ». Другие шутили: «Это древний магический танец богу закладок!»

В МВД Пятигорска сообщили, что по данному факту идет проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

Джокер уже не тот: в Пятигорске молодой человек исполняет эксцентричный танец.

ИСТОЧНИК KP.RU