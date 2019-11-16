2019-11-16T14:18:13+03:00
Происшествия

Спортивный комплекс ночью горел в Кабардино-Балкарии

К пожару привлекли состав из 32 спасателей
Варвара АНТОНОВА
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В Нальчике ночью горел спортивный комплекс "Кристалл". Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

- В 03:18 поступило сообщение, что в Нальчике, по улице Калмыкова в спортивном комплексе "Кристалл" произошел пожар, - сказано в сообщении.

Площадь возгорания составляла 250 квадратных метров. Пожар потушили в семь часов утра, пострадавших нет. К тушении привлекали 32 человека и девять единиц техники. Причину пожара устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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