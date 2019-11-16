2019-11-16T16:19:00+03:00
Происшествия

Чиновники из Ингушетии незаконно выдали 115 участков в частную собственность

Возбуждено уголовное дело
Варвара АНТОНОВА
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В Ингушетии возбудили уголовное дело по факту незаконного предоставления 115 земельных участков. Преступление, как уверяет следствие, совершили чиновники села Экажево Назранского района республики. Об этом сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры России.

По данным следователей, с 2010 по 2018 год администрация села выдавала права на земельные участки. Выданные документы позволяли гражданам оформлять в собственность 115 земельных участков общей стоимостью в 54 миллионов рублей.

- По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), - сказано в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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