Чиновники из Ингушетии незаконно выдали 115 участков в частную собственность

16 Нояб. 15:19 2019-11-16T16:19:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ингушетии возбудили уголовное дело по факту незаконного предоставления 115 земельных участков. Преступление, как уверяет следствие, совершили чиновники села Экажево Назранского района республики. Об этом сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры России.

По данным следователей, с 2010 по 2018 год администрация села выдавала права на земельные участки. Выданные документы позволяли гражданам оформлять в собственность 115 земельных участков общей стоимостью в 54 миллионов рублей.

- По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), - сказано в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU