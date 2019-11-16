Чиновники из Ингушетии незаконно выдали 115 участков в частную собственность
В Ингушетии возбудили уголовное дело по факту незаконного предоставления 115 земельных участков. Преступление, как уверяет следствие, совершили чиновники села Экажево Назранского района республики. Об этом сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры России.
По данным следователей, с 2010 по 2018 год администрация села выдавала права на земельные участки. Выданные документы позволяли гражданам оформлять в собственность 115 земельных участков общей стоимостью в 54 миллионов рублей.
- По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), - сказано в сообщении ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ингушетия»