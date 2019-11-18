2019-11-18T13:47:10+03:00
Общество

«Решить проблему по-братски не получилось»: предприимчивый ингуш «погорел» на взятке полицейскому

Против злоумышленника возбудили уголовное дело
Ася АСРЯН
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Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу в крупном размере»Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу в крупном размере»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инцидент произошёл вечером 14 ноября, на улице Кулиева в ингушском городе Магас. Там 37-летний местный житель пытался за 185 тысяч рублей подкупить сотрудника полиции.

В качестве «спасибо» злоумышленник ждал от полицейского последующего покровительства. Однако план предприимчивого ингуша не сработал.

Правоохранители поймали мужчину с поличным во время дачи взятки полицейскому. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе управления следственного комитета по Республике Ингушетия.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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