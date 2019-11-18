«Решить проблему по-братски не получилось»: предприимчивый ингуш «погорел» на взятке полицейскому
Инцидент произошёл вечером 14 ноября, на улице Кулиева в ингушском городе Магас. Там 37-летний местный житель пытался за 185 тысяч рублей подкупить сотрудника полиции.
В качестве «спасибо» злоумышленник ждал от полицейского последующего покровительства. Однако план предприимчивого ингуша не сработал.
Правоохранители поймали мужчину с поличным во время дачи взятки полицейскому. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе управления следственного комитета по Республике Ингушетия.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу в крупном размере».
ИСТОЧНИК KP.RU