2019-11-18T14:00:13+03:00
Общество

Три человека пострадали в ДТП в Чечне

Молодых людей с различными травмами доставили в больницу
Ася АСРЯН
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Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и степень вины его участниковСейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и степень вины его участниковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инцидент произошёл в чеченском городе Гудермес на проспекте Терешковой. Там автомобиль «Фольксваген «Поло» врезался в «ВАЗ-21102». За рулем легковушек находились жители Гудермесского района, 1996 и 1993 годов рождения.

Оба водителя и 26-летний пассажир отечественной легковушки получили травмы. Пострадавших доставили в районную больницу.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и степень вины его участников. Об этом информирует пресс-служба МВД по Чеченской Республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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