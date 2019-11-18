Три человека пострадали в ДТП в Чечне

СЕГОДНЯ 14:00 2019-11-18T14:00:13+03:00

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и степень вины его участников Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Молодых людей с различными травмами доставили в больницу

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Инцидент произошёл в чеченском городе Гудермес на проспекте Терешковой. Там автомобиль «Фольксваген «Поло» врезался в «ВАЗ-21102». За рулем легковушек находились жители Гудермесского района, 1996 и 1993 годов рождения.

Оба водителя и 26-летний пассажир отечественной легковушки получили травмы. Пострадавших доставили в районную больницу.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и степень вины его участников. Об этом информирует пресс-служба МВД по Чеченской Республике.

ИСТОЧНИК KP.RU