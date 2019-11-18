2019-11-18T14:25:46+03:00
Происшествия

Ставропольские следователи разберутся с заявлением о вымогательстве взяток по сфабрикованному делу

Мужчина заявил о том. что у него требовали деньги за "полюбовное" решение по уголовному делу, к которому он не имеет отношения
Полина ШАПОШНИКОВА
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Информацию о вымогательстве взяток буденновскими полицейскими проверят ставропольские следователи. Как пишет NewsTracker, чья публикация стала поводом для проверок, будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Ставрополец Максим Решетников пожаловался, что на него написали заявление о нанесении тяжких телесных повреждений. И сделала это, по его словам, женщина, имеющая связи в полиции. В МВД у Решетникова стали вымогать деньги, чтобы вопрос решить полюбовно, компенсировать заявительнице «ущерб».

Все началось с того, что во время праздничного застолья в машину Решетникова въехали пьяные соседи. Возник конфликт между супругой мужчины и заявительницей. От слов перешли к небольшой потасовке. А через неделю Решетников узнал о возбуждении уголовного дела против него.

Трекеир

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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