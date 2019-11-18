2019-11-18T15:27:01+03:00
Авто

За наклейки и игрушечный пистолет: участника кортежа наказали в Пятигорске

Водителя вместе с пассажирами доставили со свадьбы прямиком в полицию
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Проехавший с нарушениями ПДД участник свадебного кортежа в Пятигорске наказан. Видео с наглым водителем внедорожника направили инспекторам местные жители. В течение часа транспорт уже был остановлен. На передних стеклах машины была нанесена тонировка, которая явно ограничивает видимость. 29-летний житель соседнего региона был наказан: на него составили 6 административных материалов за отсутствие страховки, истекший срок прав, неоплаченные штрафы и нарушение ПДД.

Водитель с пассажирами были доставлены в полицию, так как в автомобиле был обнаружен игрушечный пистолет, которым граждане размахивали, двигаясь в кортеже, сообщили в УИГБДД по СК.

Участник свадебного кортежа поплатился за веселье в Пятигорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Арест бывшего главы дагестанского управления ФОМС продлен на месяц
«Я намерен спасти их от смерти»: Экс-мэр ингушского Магаса спасет 30 медведей в зоопарках Крыма
Видео: на Северном Кавказе голую девушку задержали на улице
Бросили на холоде: собака, попрошайничающая в Ставрополе, вызвала споры в соцсетях
В Дагестане мужчина погнался за обидчиком, стреляя из ружья в воздух
Стало известно, кто займет кресло министра спорта Ставрополья
В Ставрополе переселяют людей из аварийного жилья
«Щелчок предохранителя заменяет 40 минут беседы»: чеченский полицейский рассказал о «пользе» запугивания пистолетом
На Ставрополье к пьяным водителям придут на дом и работу
Мэрию Махачкалы экстренно эвакуировали из-за сообщения о минировании
Уволенный на Ставрополье полпред прокомментировал свою отставку
Метель и гололед ожидаются на Ставрополье