За наклейки и игрушечный пистолет: участника кортежа наказали в Пятигорске

18 Нояб. 15:26 2019-11-18T15:27:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Проехавший с нарушениями ПДД участник свадебного кортежа в Пятигорске наказан. Видео с наглым водителем внедорожника направили инспекторам местные жители. В течение часа транспорт уже был остановлен. На передних стеклах машины была нанесена тонировка, которая явно ограничивает видимость. 29-летний житель соседнего региона был наказан: на него составили 6 административных материалов за отсутствие страховки, истекший срок прав, неоплаченные штрафы и нарушение ПДД.

Водитель с пассажирами были доставлены в полицию, так как в автомобиле был обнаружен игрушечный пистолет, которым граждане размахивали, двигаясь в кортеже, сообщили в УИГБДД по СК.

Участник свадебного кортежа поплатился за веселье в Пятигорске.

ИСТОЧНИК KP.RU