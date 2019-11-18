2019-11-18T16:03:00+03:00
Общество

В Ставрополе переселяют людей из аварийного жилья

Под снос пойдет здание на улице Орджоникидзе
Полина ШАПОШНИКОВА
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Из аварийного дома в Ставрополе переселяют всех жильцов, пишет «Ставропольская правда». Например под снос попало здание на улице Орджоникидзе, 50, где в переезде остро нуждаются жильцы 18 квартир.

В администрации города уже подготовлены документы для проведения аукциона на закупку квартир для переселения. Заключены 4 контракта с победителями, а остальные аукционы проведут до конца ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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