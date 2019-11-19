Жена помощника имама в Кисловодске торговала экстремистской литературой

СЕГОДНЯ 11:07 2019-11-19T11:07:38+03:00

Надзорные органы пришли в мусульманский магазин в конце октября

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В магазине, которым владеет жена помощника имама из Кисловодска, нашли незаконные книги, сообщает NewsTracker со ссылкой на источник.

В торговой точке Айшат Гунашовой продается религиозная атрибутика, книги, одежда, косметика.

В конце октября в лавку у мечети курорта пришли с проверкой сотрудники надзорных органов и обнаружили «Книгу единобожия». Она внесена в Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ.

Гунашовой грозит административная ответственность за сбыт экстремистской литературы. Недавно другой член семьи 48-летнего помощника имама мечети поселка Белореченский Магомеда Арсамакова попал в поле зрение правоохранителей

За нанесение побоев на сына духовного служителя составили административный протокол. Он организовал сходку на окраине Кисловодска, в ходе которой был ранен сам и избил недруга. Юношу оштрафовали на 8 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU