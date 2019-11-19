Жена помощника имама в Кисловодске торговала экстремистской литературой
В магазине, которым владеет жена помощника имама из Кисловодска, нашли незаконные книги, сообщает NewsTracker со ссылкой на источник.
В торговой точке Айшат Гунашовой продается религиозная атрибутика, книги, одежда, косметика.
В конце октября в лавку у мечети курорта пришли с проверкой сотрудники надзорных органов и обнаружили «Книгу единобожия». Она внесена в Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ.
Гунашовой грозит административная ответственность за сбыт экстремистской литературы. Недавно другой член семьи 48-летнего помощника имама мечети поселка Белореченский Магомеда Арсамакова попал в поле зрение правоохранителей
За нанесение побоев на сына духовного служителя составили административный протокол. Он организовал сходку на окраине Кисловодска, в ходе которой был ранен сам и избил недруга. Юношу оштрафовали на 8 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU