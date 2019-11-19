Экс-директор предприятия на Ставрополье присвоил 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:42 2019-11-19T12:43:13+03:00

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На Ставрополье экс-руководителя одного из учреждений в сфере дорожно-транспортного хозяйства подозревают в присвоении денег. Преступление выявлено сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Нефтекумскому городскому округу и сотрудниками регионального УФСБ России.

Известно, что мужчина как директор предприятия установил себе доплаты к зарплате за увеличенный объем выполняемых работ. Но трудового подвига не было и начисления были незаконными.

Ему удалось присвоить больше 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Идет расследование, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU