Древний языческий храм обнаружили в горах Ингушетии
Древний языческий храм бога плодородия и скотоводства обнаружили на одной из горных вершин Джейрахского района Ингушетии.
По словам археологов, он требует тщательного изучения. Они же и поделились с журналистами, что уникальный храм находится на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря.
Историкам предстоит разгадать тайну древнего святилища: выяснить, какие обряды проводились там и главное в каких годах.
Напомним, ранее археологи обнаружили в горах Джейрахского района руины неизвестного храма, шесть древних строений, а также шесть подземных и полуподземных склепов, о которых до сих пор было не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU