Древний языческий храм обнаружили в горах Ингушетии

СЕГОДНЯ 09:52 2019-11-20T09:52:48+03:00

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Древний языческий храм бога плодородия и скотоводства обнаружили на одной из горных вершин Джейрахского района Ингушетии.

По словам археологов, он требует тщательного изучения. Они же и поделились с журналистами, что уникальный храм находится на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря.

Историкам предстоит разгадать тайну древнего святилища: выяснить, какие обряды проводились там и главное в каких годах.

Напомним, ранее археологи обнаружили в горах Джейрахского района руины неизвестного храма, шесть древних строений, а также шесть подземных и полуподземных склепов, о которых до сих пор было не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU