2019-11-20T14:53:23+03:00
Общество

Жители Лермонтова подготовили петицию против строительства завода

Они опасаются, что он испортит экологию
Полина ШАПОШНИКОВА
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Ставропольцы собирают подписи против создания в Лермонтове завода нитроцеллюлозы. Местным жителям не понравилась идея химического производства в городе. Они руководствуются сообщениями о происшествиях на подобных заводах, так как там производится взрывоопасное вещество.

Активисты пытаются помешать строительству, за неделю собрано больше 2 тысяч голосов против.

"Сам город Лермонтов курортным статусом никогда не обладал. Однако несмотря на свои скромные размеры, он всегда оказывал и продолжает оказывать огромное влияние на окружающие его курортные территории" - пишут общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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