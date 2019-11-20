Жители Лермонтова подготовили петицию против строительства завода
Ставропольцы собирают подписи против создания в Лермонтове завода нитроцеллюлозы. Местным жителям не понравилась идея химического производства в городе. Они руководствуются сообщениями о происшествиях на подобных заводах, так как там производится взрывоопасное вещество.
Активисты пытаются помешать строительству, за неделю собрано больше 2 тысяч голосов против.
"Сам город Лермонтов курортным статусом никогда не обладал. Однако несмотря на свои скромные размеры, он всегда оказывал и продолжает оказывать огромное влияние на окружающие его курортные территории" - пишут общественники.
ИСТОЧНИК KP.RU