Приползла на крыльцо и легла: собаку с переломанными лапами спасают в Ставрополе
В Ставрополе волонтерам приют позвонили по поводу сбитой машиной собаки. Водитель не обратил внимания и поехал по своим делам дальше. А собака приползла под крыльцо магазина и легла, прося помощи у других людей. Животное не могло встать на задние лапы и не реагировало на корм.
Когда приехал приютский водитель, собака попыталась сбежать, но не смогла.
Как показал рентген, зверю сломали задние ноги, но позвоночник и органы не задеты.
Скоро Патиенту ( так назвали пса) проведут операции, а в приюте просят помочь с лечением лучшего друга человека рублем. Всего необходимо собрать 7 тысяч рублей.
Сборы проходят в группе Лучшего друга в соцсети Вконтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU