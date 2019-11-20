Приползла на крыльцо и легла: собаку с переломанными лапами спасают в Ставрополе

СЕГОДНЯ 15:36 2019-11-20T15:36:40+03:00

Животное сбило машина, но водитель не остановился, чтобы помочь

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В Ставрополе волонтерам приют позвонили по поводу сбитой машиной собаки. Водитель не обратил внимания и поехал по своим делам дальше. А собака приползла под крыльцо магазина и легла, прося помощи у других людей. Животное не могло встать на задние лапы и не реагировало на корм.

Когда приехал приютский водитель, собака попыталась сбежать, но не смогла.

Как показал рентген, зверю сломали задние ноги, но позвоночник и органы не задеты.

Скоро Патиенту ( так назвали пса) проведут операции, а в приюте просят помочь с лечением лучшего друга человека рублем. Всего необходимо собрать 7 тысяч рублей.

Сборы проходят в группе Лучшего друга в соцсети Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU