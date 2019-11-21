Новые правила для водителей привели толпы людей в наркодиспансеры Ставрополья

СЕГОДНЯ 09:46 2019-11-21T10:42:14+03:00

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Огромная очередь выстроилась с 6 утра в Пятигорске у наркодиспансера 21 ноября. Это последний день перед вступлением новых правил для автомобилистов. В помещении и даже на улице не протолкнуться. В Ставрополе наблюдается аналогичная ситуация.

Это связано с тем, что с 22 ноября вступают в силу изменения в приказ, касающиеся обязательного медицинского освидетельствования водителей авто и тех, кто хочет получить права.

Теперь обязательным станет анализ на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. Автолюбители будут сдавать кровь и мочу. А стоимость медсправки с 200-1000 рублей вырастет до 5-6 тысяч рублей.

Огромная очередь за медсправками для водителей в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU