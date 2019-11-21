Глава "Трезвой России" из Дагестана оправдал изнасилование проститутки в Уфе
Глава "Трезвой России" Султан Хамзаев в программе "Пусть говорят" высказался по поводу проститутки из Уфы, которую изнасиловал нигерийский студент. Себя активист называет "разумным голосом общественности".
- Не надо ходить к проституткам, вот итог! - заявляет Хамзаев. - А те, у кого есть мысли пойти и работать этим... Надо понимать, что вас могут изнасиловать, такая у вас профессия.
Затем дагестанец перешел на личность уфимской проститутки Марии. Ему не понравилось, что глаза путаны скрывают солнцезащитные очки, ведь так женщина уходит от суда общественной морали: "А то она у нас еще героем выйдет".
- Вы официально заявляете, что проститутка, - спрашивает Хамзаев.
- Я не проститутка. Я индивидуалка.
- Суть такая же. Я обращаюсь к МВД: пусть привлекут ее к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU