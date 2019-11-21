2019-11-21T12:08:00+03:00
Происшествия

В тройном ДТП в Левокумском районе постради 2 человека

Столкнулась легковушка с двумя "гигантами"
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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Три автомобиля столкнулись в Левокумском районе 20 ноября ночью. На 155 километре автодороги «Кочубей – Зеленокумск – Минеральные Воды» водитель «Мерседес БенцML350» столкнулся с попутно едущей «ГАЗелью», а затем со встречно движущейся фурой «МАН».

От удара «ГАЗ» съехал с трассы и перевернулся. В больницу с травмами привезли 49-летнего водителя «Мерседеса» и пассажира «ГАЗели». Обстоятельства и степень ответственности участников ДТП устанавливаются, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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