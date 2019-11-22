Иномарку выбросило в кювет в Александровском районе

СЕГОДНЯ 10:12 2019-11-22T10:13:49+03:00

Водителя увезли в больницу с подозрением на перелом позвоночника

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В Александровском районе около 3 утра 22 ноября иномарку выбросило в кювет.

Водитель не учел плохие погодные условия и ехал слишком быстро. Поэтому «Рено Дастер» занесло, машина съехала с проезжей части. 32-летний водитель, житель Ипатово, доставлен в больницу с подозрением на перелом позвоночника.

В момент аварии водитель был трезв. Идет проверка обстоятельств ДТП, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU