2019-11-22T10:13:49+03:00
Происшествия

Иномарку выбросило в кювет в Александровском районе

Водителя увезли в больницу с подозрением на перелом позвоночника
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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В Александровском районе около 3 утра 22 ноября иномарку выбросило в кювет.

Водитель не учел плохие погодные условия и ехал слишком быстро. Поэтому «Рено Дастер» занесло, машина съехала с проезжей части. 32-летний водитель, житель Ипатово, доставлен в больницу с подозрением на перелом позвоночника.

В момент аварии водитель был трезв. Идет проверка обстоятельств ДТП, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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