В выходные на Ставрополье ожидается плюсовая температура
Но холодный ветер не прекратится
Фото: Нетипичный Ставрополь
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В Ставрополе горожане опубликовали в сети фото обледенелого мамонта, стоящего на постаменте в парке Победы. Люди подписали: «Так они и вымерли».
Между тем в ответ замерзшим ставропольцам на выходные в крае синоптики обещают небольшое потепление.
В субботу по краю осадков не предвидится,температура будет держаться на уровне -4...+1. Однако сильный ветер не прекратится.
До нуля "потеплеет" 24 ноября. А в краевом центре 23 и 24 ноября в краевом Гидрометцентре прогнозируют от -3 до+1 градусов днем.
ИСТОЧНИК KP.RU