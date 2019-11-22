В выходные на Ставрополье ожидается плюсовая температура

СЕГОДНЯ 10:52 2019-11-22T10:56:00+03:00

Но холодный ветер не прекратится

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В Ставрополе горожане опубликовали в сети фото обледенелого мамонта, стоящего на постаменте в парке Победы. Люди подписали: «Так они и вымерли».

Между тем в ответ замерзшим ставропольцам на выходные в крае синоптики обещают небольшое потепление.

В субботу по краю осадков не предвидится,температура будет держаться на уровне -4...+1. Однако сильный ветер не прекратится.

До нуля "потеплеет" 24 ноября. А в краевом центре 23 и 24 ноября в краевом Гидрометцентре прогнозируют от -3 до+1 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU