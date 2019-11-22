248 лифтов заменят на Ставрополье до конца 2019 года

СЕГОДНЯ 15:21 2019-11-22T15:21:56+03:00

Работы продолжатся и на следующий год

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В 2019 году на Ставрополье заменят 248 лифтов , чей срок службы перевалил за 30 лет. Новым подъемником обзаведутся жители 84 многоэтажек в Ставрополе, Георгиевске, Ессентуках, Железноводске, Минводах, Пятигорске, Кисловодске, Невинномысске, Буденновске и поселке Солнечнодольске Изобильненского округа.

На каждый лифт специалистам требуется около 90 дней. Сюда входят работы по демонтажу, монтажу и отделке, пусконаладочные работы, испытания, оформление документов и т. д. В последнюю очередь лифт должен принять сотрудник Ростехнадзора.

Замена продолжится в 2020 году и на следующий год, пишет «Ставропольская правда». В замене нуждаются еще 1,5 тыс лифтов.

ИСТОЧНИК KP.RU