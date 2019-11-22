2019-11-22T15:21:56+03:00
Недвижимость

248 лифтов заменят на Ставрополье до конца 2019 года

Работы продолжатся и на следующий год
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2019 году на Ставрополье заменят 248 лифтов , чей срок службы перевалил за 30 лет. Новым подъемником обзаведутся жители 84 многоэтажек в Ставрополе, Георгиевске, Ессентуках, Железноводске, Минводах, Пятигорске, Кисловодске, Невинномысске, Буденновске и поселке Солнечнодольске Изобильненского округа.

На каждый лифт специалистам требуется около 90 дней. Сюда входят работы по демонтажу, монтажу и отделке, пусконаладочные работы, испытания, оформление документов и т. д. В последнюю очередь лифт должен принять сотрудник Ростехнадзора.

Замена продолжится в 2020 году и на следующий год, пишет «Ставропольская правда». В замене нуждаются еще 1,5 тыс лифтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Непогода в Ингушетии оставила без света жителей Сунженского района
37 млн рублей за неделю отдали ставропольцы телефонным аферистам
Двое мужчин без вести пропали в Кисловодске
На 15 миллионов рублей обманул заказчика гендиректор ингушской стройфирмы
О женщинах в космосе и оливье на Новый год рассказал ставропольский астронавт
В Ставрополе пошли под суд подельники бывшего министра-миллионера
В Дагестане сотрудники ФСБ задержали "золотых" и "серебряных" аферистов
В Пятигорске суд закрыл часть Верхнего рынка
Министр природы Ставрополья обсудил с жителями Лермонтова создание химзавода
Начальника СИЗО в Дагестане арестовали
В выходные на Ставрополье ожидается плюсовая температура
В Минводах чествовали многодетных мам
Иномарку выбросило в кювет в Александровском районе
В Железноводске пенсионер на "Гранте" сбил школьника