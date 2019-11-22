Ставропольчанка, выигравшая миллион в лотерею, охотится за миллиардом

СЕГОДНЯ 16:57 2019-11-22T16:57:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Ставрополя Ольга Стецук сорвала куш в лотерею. Она получила миллион шальных рублей. На эти деньги женщина планирует увеличить жилплощадь своего частного дома.

Счастливица рассказывает, что покупает билетики часто, но удача такого размера ей улыбнулась впервые. Она планирует и дальше испытывать судьбу.

Хотя, по ее словам, статус «миллиардерши» не изменит жизнь. Ведь у нее с мужем все есть. А деньги она бы направила на благотворительность.

ИСТОЧНИК KP.RU