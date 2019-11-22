Ставропольчанка, выигравшая миллион в лотерею, охотится за миллиардом
Она будет продолжать скупать билеты
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жительница Ставрополя Ольга Стецук сорвала куш в лотерею. Она получила миллион шальных рублей. На эти деньги женщина планирует увеличить жилплощадь своего частного дома.
Счастливица рассказывает, что покупает билетики часто, но удача такого размера ей улыбнулась впервые. Она планирует и дальше испытывать судьбу.
Хотя, по ее словам, статус «миллиардерши» не изменит жизнь. Ведь у нее с мужем все есть. А деньги она бы направила на благотворительность.
ИСТОЧНИК KP.RU