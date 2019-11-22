Экс-министра строительства Ставрополья оставили под стражей

СЕГОДНЯ 17:27 2019-11-22T17:28:48+03:00

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Защита не смогла добиться для экс-министра строительства Алексея Когарлыцкого меры пресечения, не связанной с арестом, пишет Newstracker. Он останется под стражей, как то и постановил суд первой инстанции.

Чиновника задержали 7 ноября в собственном кабинете. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. Следствие полагает, что он подписал документы, по которым стоимость оборудования для строительства легкоатлетического манежа в краевом центре была сильно завышена. Таким образом из бюджета утекло 14 млн рублей. С поста министра Когарлыцкого уволили.

ИСТОЧНИК KP.RU