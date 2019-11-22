2019-11-22T18:54:39+03:00
Общество

Кирилл Терешин рассказал, когда ему полностью удалят "руки-базуки"

"Вазелиновому качку" осталось три операции
Варвара АНТОНОВА
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Кирилл Терешин рассказал, когда ему полностью удалят "руки-базуки"Кирилл Терешин рассказал, когда ему полностью удалят "руки-базуки"Фото: СОЦСЕТИ
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Видеоблогер Кирилл Терешин, более известный как "Руки-Базуки" и "Вазелиновый качок", сообщил подписчикам, когда ему удалят вазелин из рук. По словам фрика, последняя операция пройдет, как минимум, через полтора года.

- Да, ребята, я еще полтора года буду на слуху. И мне будут платить, - заявил Терешин.

Анонс ролика "Уже не Базуки". Видео: YouTube-канал "Пластика".

"Вазелиновому качку" предстоит ждать еще два-три месяца, чтобы раны на левом трицепсе зажили и он мог приступить к удалению правого трицепса. Как отметил фрик, ему вырезали больше, чем положено. Изначально хотели удалить только часть вещества, но вышло выкачать почти все.

Самая сложная операция предстоит на бицепсы. Есть риск, что после этого Терешин потеряет возможность двигать руками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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