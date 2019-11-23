Сильный ветер сорвал крышу остановки и повалил дорожный знак в Ставрополе

СЕГОДНЯ 11:14 2019-11-23T11:14:33+03:00

В крае ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с

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Жители краевой столицы делятся в сети снимками «плодов» разбушевавшейся стихии в Ставрополе. Так, сильный ветер сорвал крышу остановки «Школа №44». А также повалил табличку, обозначающую пешеходный переход на пересечении улиц Голенева/Спартака.

Ставропольцы решили пошутить в сети, мол, «странно, что кто-нибудь ещё не унёс арматуру домой».

По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, 23 и 24 ноября в крае ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с, в западной части до 25 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU