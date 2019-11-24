2019-11-24T10:07:45+03:00
Происшествия

Уроженец Чечни, стрелявший в Санкт-Петербурге, записал извинение

Он попросил прощения у тех лиц, кому «принес психическую травму»
Полина ШАПОШНИКОВА
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Открывший пальбу из автомобиля в Санкт-Петербурге 21-летний Мансур Абдылхаисиев извинился на камеру. Видео ночной поездки «Лады Приоры» по культурной столице страны взбудоражило соцсети. На записи явно видно, как из окна машины с табличкой «Мансур» вместо номера, стреляют.

Стрельба из "Лады Приоры" в Санкт-Петербурге.

После этого молодого человека задержали и завели на него дело о хулиганстве.

В новом ролике Абдылхаисиев говорит:

«Извиняюсь перед теми лицами, которым помешал, кому принёс психическую травму или иную какую-то».

Чеченец извинился перед петербуржцами за стрельбу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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