Уроженец Чечни, стрелявший в Санкт-Петербурге, записал извинение
Открывший пальбу из автомобиля в Санкт-Петербурге 21-летний Мансур Абдылхаисиев извинился на камеру. Видео ночной поездки «Лады Приоры» по культурной столице страны взбудоражило соцсети. На записи явно видно, как из окна машины с табличкой «Мансур» вместо номера, стреляют.
Стрельба из "Лады Приоры" в Санкт-Петербурге.
После этого молодого человека задержали и завели на него дело о хулиганстве.
В новом ролике Абдылхаисиев говорит:
«Извиняюсь перед теми лицами, которым помешал, кому принёс психическую травму или иную какую-то».
Чеченец извинился перед петербуржцами за стрельбу.
ИСТОЧНИК KP.RU