2019-11-24T17:38:53+03:00
Происшествия

После страшной аварии с 5 погибшими в Северной Осетии завели дело

Молодой водитель не справился с управлением
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Северной Осетии возбуждено уголовное дело после страшного ДТП с 5 погибшими. Как сообщили в МВД Республики речь о статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"

Напомним, 23 ноября утром на дороге Моздок - Прохладный ВАЗ-2106 с пятью людьми врезался в "Камаз". Среди погибших есть дети. Управлял легковушкой молодой парень, который, предполагается, не справился с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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