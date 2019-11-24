После страшной аварии с 5 погибшими в Северной Осетии завели дело

СЕГОДНЯ 17:38 2019-11-24T17:38:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Северной Осетии возбуждено уголовное дело после страшного ДТП с 5 погибшими. Как сообщили в МВД Республики речь о статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"

Напомним, 23 ноября утром на дороге Моздок - Прохладный ВАЗ-2106 с пятью людьми врезался в "Камаз". Среди погибших есть дети. Управлял легковушкой молодой парень, который, предполагается, не справился с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU