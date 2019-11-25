Шестилетний ингушский мальчик установил новый рекорд по количеству отжиманий

СЕГОДНЯ 11:58 2019-11-25T12:04:51+03:00

Юный спортсмен отжался от пола 11 111 раз

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Шестилетний воспитанник ингушского спортивного клуба «Чингиз» Ибрагим Льянов установил новый личный рекорд по количеству отжиманий.

Фото: интернет-газета "Ингушетия"

По словам руководителя клуба Джабраила Барахоева, спортсмен отжался от пола 11 111 раз. Барахоев сообщил, что они с шестилетним атлетом планируют вновь побить рекорд, пригласив представителей Книги рекордов Гиннеса.

Ранее Ибрагим Льянов побил мировой рекорд, отжавшись от пола за один подход 4445 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU