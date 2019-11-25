Чечня выступила против закона о семейно-бытовом насилии
Недавно в Общественной палате Чечни обсуждали законопроект о предупреждении и профилактике семейно-бытового насилия. Свое мнение на конференции выражали представители общественности Чечни, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Ставрополья и других регионов нашей страны.
К обсуждению присоединились также родительские организации Москвы, Санкт Петербурга. Присутствовали и зарубежные эксперты из стран, где аналогичные нормы права уже давно внедрены и действуют.
Так, в Общественной палате Чечни выступили категорически против продавливаемого в российскую правовую систему закона «О профилактике домашнего (семейно-бытового) насилия». Этот проект готовится к внесению в Государственную думу РФ в ближайшие дни.
По их мнению, проект закона о семейно-бытовом насилии не просто противоречит действующим в нашей стране правовым нормам и традициям, а ставит под угрозу само существование семьи.
И, как следствие, способен вызвать массовое недовольство властью. А также протестующие считают, что это увеличит рост экстремизма и повлечёт за собой радикализацию части общества.
ИСТОЧНИК KP.RU