Несколько светофоров снесло ветром в Ставрополе
Хотя на этой неделе шквал должен прекратиться
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Порывом ветра в Ставрополе снесло светофор. Снимок поврежденного объекта местные жители опубликовали в соцсетях. Хотя с 25 ноября синоптики пообещали отступление шквала, ветер все еще приносит неудобства.
Фото: 26stav
Светофор выдернуло из земли на Новой объездной, пишет «Ставропольская правда». Еще один электрический фонарь свалило ветром на улице Рогожникова.
В связи с этим местным жителям необходимо проявлять осторожность при нахождении на улице во время разгула стихии.
ИСТОЧНИК KP.RU