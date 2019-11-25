Несколько светофоров снесло ветром в Ставрополе

СЕГОДНЯ 16:53 2019-11-25T16:54:06+03:00

Хотя на этой неделе шквал должен прекратиться

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Порывом ветра в Ставрополе снесло светофор. Снимок поврежденного объекта местные жители опубликовали в соцсетях. Хотя с 25 ноября синоптики пообещали отступление шквала, ветер все еще приносит неудобства.

Фото: 26stav

Светофор выдернуло из земли на Новой объездной, пишет «Ставропольская правда». Еще один электрический фонарь свалило ветром на улице Рогожникова.

В связи с этим местным жителям необходимо проявлять осторожность при нахождении на улице во время разгула стихии.

ИСТОЧНИК KP.RU