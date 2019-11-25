«На теракты и убийства»: бывший полицейский «раздевал» бизнесменов и чиновников ради боевиков

СЕГОДНЯ 20:09 2019-11-25T20:09:34+03:00

Идеологическая подоплёка на проверку оказалась только прикрытием — средства преступник тратил на себя

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На Ставрополье бывший полицейский оказался вымогателем и рэкетиром. Более того, по собственным словам, деньги он якобы вымогал для террористов. В уголовном деле разобралось управление ФСБ по краю.

Следствие и суд установили, что экс-силовик использовал приобретённый в оперативной работе опыт, чтобы симулировать свою принадлежность к ячейке международной террористической организации. Под этим прикрытием он не боялся, что рассекретят его банальные корыстные цели и его самого. Но бывший полицейский просчитался. Его деятельность заинтересовала ФСБ.

— Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями и следственными действиями установлено, что Арутюнян М.В., действуя умышленно из корыстной заинтересованности, совершил вымогательства имущества и денежных средств у ряда предпринимателей и должностных лиц г. Кисловодска, якобы для финансирования северокавказского бандподполья, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ведомства.

Было проведено расследование, три факта вымогательства задокументировали. Уголовные дела по этой статье отправились в Кисловодский городской суд.

— 19 ноября 2019 года Кисловодским городским судом Ставропольского края Арутюнян М.В. признан виновным в совершении указанных преступлений и приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — резюмировал собеседник «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU