Видео: экс-министр строительства Ставрополья договаривается о взятке иномаркой

СЕГОДНЯ 09:56 2019-11-26T09:59:55+03:00

Недавно «Porsche Cayenne S» стоимостью 7 миллионов 850 тысяч рублей изъяли следователи

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Появилось видео вымогательства взятки с экс-министром строительства Алексеем Когралыцким в главной роли. Мужчины договариваются о стоимости авто и годе выпуска.

- Пожалуйста, хочешь? Где-то пять миллионов да, шесть?

- Восемь триста , 2018 года, может быть семь шестьсот.

- Пожалуйста.

Экс-министр строительства Ставрополья просит взятку иномаркой.

Это одно из доказательств по второму уголовному делу, возбужденному против чиновника. Алексея Когарлыцкого подозревают во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Два года назад Когарлыцкий, будучи первым замом министра, помог знакомому бизнесмену стать председателем общественного совета при министерстве. Не бескорыстно. Через год Когарлыцкий стал министром и повлиял на заключение контрактов на ремонтные работы с фирмой знакомого и несколькими госучреждениями.

Тот самый автомобиль

Вознаграждение не заставило себя ждать, в апреле 2019 года он получил благодарность в видел «Porsche Cayenne S» стоимостью 7 миллионов 850 тысяч рублей. Судя по записи, речь идет как раз об этом автомобиле. На данный момент иномарка изъята следователем, а сам уволенный министр находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU