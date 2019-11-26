На массовые кражи из автомобилей в Ставрополе пожаловались водители
Из припаркованных авто вынесли личные вещи и аккумуляторы
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Местные жители в Ставрополе сообщают о массовой краже из автомобилей в соцсетях. Люди поясняют, что в районе Арбитражного суда на улице Мира припаркованные машины были вскрыты.
Из 5 автомобилей, в основном отечественного производства, пропали личные вещи и аккумуляторы. При этом стекла транспортных средств остались целыми. Для примера хозяин красных «жигулей» снял последствия автомобильной кражи, которые видны в салоне.
Кража из автомобилей в Ставрополе.
ИСТОЧНИК KP.RU