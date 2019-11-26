2019-11-26T15:18:58+03:00
Экономика

На Ставрополье названа средняя зарплата за 2019 год

По данным статистики она достигла 30 807 рублей
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье средняя заработная плата в 2019 году увеличилась за год на 7% и составила 30807,6 рубля. Больше всего зарабатывают работники в сфере производства химических веществ и химических продуктов, финансисты и трудящиеся на металлургическом производстве.

Зато по сравнению с октябрем прошлого года численность рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше в этом году уменьшилась на 1,9% , на столько же стало меньше и реально работающих ставропольцев.

Хотя по данным Северо-Кавказстата, безработица снизилась на 4,4%, в итоге не имеют официального места в крае 67,1 тыс человек. Это 4,9% трудоспособного населения. При этом на бирже труда стоят 9,6 тыс человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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