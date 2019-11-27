Отец и сын пострадали в аварии в Шпаковском районе
На высокой скорости автомобиль перевернулся
Фото: УИГБДД по СК
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В Шпаковском районе 26 ноября в автомобиле опрокинулись водитель с пассажиром. На автодороге «Михайловск – Казинка — Грачевка» мужчина за рулем «Лады Гранты» из-за невнимательности на высокой скорости потерял контроль над управлением.
Машину перевернуло. В итоге травмы получили 49-летний водитель и его 13-летний сын. Оба они были пристёгнуты ремнями.
По ДТП назначена проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU