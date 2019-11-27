2019-11-27T10:03:43+03:00
Происшествия

Пассажирка автобуса в Ставрополе сломала нос из-за резкой остановки

36-летний водитель слишком быстро нажал на тормоз
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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В Ставрополе из-за резкого торможения в автобусе травмирована пассажирка. 26 ноября около 17 часов водитель «ПАЗа» ехал по улице 8 Марта со стороны улицы Доваторцев.

В какой-то момент мужчина экстренно нажал на тормоза, из-за чего женщина, находящаяся в салоне, не удержалась и упала.

75-летняя пенсионерка сломала нос. Проверка показала, что 36-летний водитель был трезв. Идет дальнейшее установление обстоятельств происшествия, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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