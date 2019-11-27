«Внимание, розыск!»: трое друзей 11 и 10 лет пропали в Дагестане

СЕГОДНЯ 11:01 2019-11-27T11:01:42+03:00

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В Дагестане ведутся поиски 10-летнего Али Гаджимурадова и 11-летних Марата Рабаданова и Ислама Ирбаинова. Дети ушли в школу 26 ноября и домой не вернулись. «Закадычные друзья», как предполагают родные, могли уехать из родного поселка Хушет в Махачкалу «заработать денег».

- Внимание, розыск! Всех владеющих какой-либо информацией о местонахождении пропавших без вести, просьба звонить на номера 99-42-23 или 8 964-050-14-14, - говорят в пресс-службе МВД республики.

ИСТОЧНИК KP.RU