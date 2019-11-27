В Ставрополе разработан интересный экскурсионный маршрут

СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-27T11:24:51+03:00

Он растянут на 2 дня и включает все основные достопримечательности

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В Ставрополе окончен конкурс на лучший туристический маршрут и определен победитель, пишет «Ставропольская правда».

Перед участниками стояла задача развлечь гостей города 2 дня, успев показать все достопримечательности. В итоге победил проект, на который пойдет 200 тысяч рублей грантовых денег, под названием «Ставрополь — философия четырех стихий».

В него включены парки и леса, Иоанно-Мариинский женский монастырь, родник Серафима Саровского, музей-усадьба художника-академиста В.И. Смирнова.

ИСТОЧНИК KP.RU