В Ставрополе разработан интересный экскурсионный маршрут
Он растянут на 2 дня и включает все основные достопримечательности
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В Ставрополе окончен конкурс на лучший туристический маршрут и определен победитель, пишет «Ставропольская правда».
Перед участниками стояла задача развлечь гостей города 2 дня, успев показать все достопримечательности. В итоге победил проект, на который пойдет 200 тысяч рублей грантовых денег, под названием «Ставрополь — философия четырех стихий».
В него включены парки и леса, Иоанно-Мариинский женский монастырь, родник Серафима Саровского, музей-усадьба художника-академиста В.И. Смирнова.
ИСТОЧНИК KP.RU