2019-11-27T12:32:29+03:00
Экономика

На Ставрополье строят больше жилья, а квадратный метр подорожал

Его стоимость увеличилась на 10% за год
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Ставрополье в 2019 году построено больше 818 тысяч квадратных метров жилья. Это на 11% больше уровня прошлого года. Значительно активизировалось индивидуальное строительство достигнув цифры, превышающей 500 тысяч квадратных метров. Но при этом квадратный метр подорожал на 10% за один год. И в среднем цена составляет 40,5 тыс рублей. Хотя в министерстве строительства отнеслись к этой тенденции положительно. По их мнению, риск застройщиков, которым не приходится балансировать на грани себестоимости квадратного метра, значительно уменьшается. А реальная цена квадратного метра на Ставрополье превышает 30 тысяч рублей.

В основном активно застраиваются Ставрополь, Шпаковский район, Ессентуки, Пятигорск и Георгиевский округ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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